SMART MONEY

Ayo Gen Z Menabung, Langkah Kecil Demi Masa Depan

Najma Aulia Taufik - Selasa, 17 Juni 2025 | 21:03 WIB
Ayo Gen Z Menabung, Langkah Kecil Demi Masa Depan
Menabung bukan sekadar menyimpan uang, melainkan langkah strategis untuk mencapai stabilitas dan keamanan finansial. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak anak muda terutama Generasi Z (Gen Z) untuk mulai membangun kebiasaan finansial yang sehat. Menabung bukan sekadar menyimpan uang, melainkan langkah strategis untuk mencapai stabilitas dan keamanan finansial. 

Di tengah meningkatnya gaya hidup dan pengaruh media sosial, generasi muda diimbau untuk lebih sadar akan pentingnya menabung sejak dini. 

Mengutip Instagram @ojkindonesia, Selasa (17/6/2025), disampaikan mengenai beberapa manfaat dari menabung sejak dini antara lain, melatih kedisiplinan dalam mengatur keuangan, menyiapkan dana darurat, serta mempercepat pencapaian tujuan finansial tanpa harus menunggu tua.

Namun, mengetahui pentingnya menabung saja tidak cukup. Dibutuhkan strategi konkret agar kebiasaan tersebut bisa dijalankan secara konsisten. 

Berikut beberapa langkah yang diberikan OJK untuk membangun kebiasaan menabung:

1. Tetapkan Tujuan yang Spesifik

Menetapkan target tabungan yang jelas membantu motivasi dan fokus yang lebih terarah.

2. Buat Anggaran Bulanan 

Mencatat pemasukan dan pengeluaran mempermudah pengalokasian dana tabungan.

3. Tabung Dulu, Jajan Kemudian

Sisihkan tabungan segera setelah menerima uang, bukan menunggu sisa pengeluaran.

4. Manfaatkan Aplikasi dan Teknologi

Gunakan aplikasi pengatur keuangan atau fitur auto-debit agar proses menabung lebih terpantau.

 

