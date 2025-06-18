Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLTS Rooftop Tekan Emisi Karbon 300 Ton per Tahun di Kawasan Industri

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |16:59 WIB
PLTS Rooftop Tekan Emisi Karbon 300 Ton per Tahun di Kawasan Industri
Kawasan Industri Cilegon resmi mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop. (Foto ;Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kawasan Industri Cilegon resmi mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop berkapasitas 303,1 kilo Watt peak (kWp). Hal ini salah satu cara melakukan transisi energi bersih di kawasan industri. 

PLTS ini diproyeksikan mampu menghasilkan energi sekitar 400 megawatt-jam (MWh) per tahun dan dapat menurunkan emisi karbon hingga 300 ton CO₂ per tahun. Sistem dari PLTS tersebut On-Grid atau terhubung ke jaringan TM 20 KVA PT Krakatau Chandra Energi melalui trafo step down.  

Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Suhendra Ratuprawiranegara menjelaskan, kerja sama ini merupakan bentuk kolaborasi nyata untuk menciptakan energi bersih.

“Kita sudah menjalankan core value akhlak yaitu kolaborasi nyata untuk menciptakan energi bersih. Kerja sama ini merupakan embrio komitmen kita bersama terhadap energi hijau yang berkelanjutan,” ucapnya, Rabu (18/6/2025), 

Lebih lanjut Suhendra menjelaskan, pembangunan PLTS ini merupakan wujud nyata komitmen PT Timah Tbk melalui anak usahanya PT Timah Industri dalam mendukung terimplementasikan energi hijau yang menjadi bagian dari Environmental, Social, and Governance (ESG) yang saat ini menjadi prioritas global.

 

Halaman:
1 2
