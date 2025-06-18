Menteri Ara Buka Suara soal Pro Kontra Rumah Subsidi 18 Meter

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait buka suara terkait pro dan kontra rumah subsidi seluas 18 meter. Pria yang akrab disapa Ara ini awalnya menyatakan anggaran untuk 350 ribu unit rumah sudah tersedia.

"Mengenai soal ukuran rumah ya, jadi begini. Rumah subsidi tahun ini yang sudah ada anggaranya 350.000, sudah ada di APBN. Artinya uangnya sudah ada," kata Ara di KPK, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

1. Ukuran Rumah Subsidi

Dia menejelaskan selama ini rumah subsidi hanya satu ukuran yaitu 60 meter.

Namun program rumah subsidi seluas 60 meter itu biasanya berada di lokasi yang jauh dari pusat kota.

"Contoh, tak ada rumah subsidi di Jakarta, di Bandung. Rata-rata gak ada ya di kota ya, kenapa? Karena harga tanahnya mahal," tuturnya.

Dalam menjalankan program rumah subsidi ini, Ara mengaku telah menemui banyak ekosistem terkait, termasuk calon konsumen. Sebab menurutnya, jika tak mendengarkan apa yang dimaukan konsumen tentunya program rumah subsidi juga tak akan berjalan dengan baik.

"Konsumen juga soal tempat yang tidak terlalu jauh di kota itu menjadi penting sekali. Jadi pertimbangan, lokasi, lokasi, lokasi, lokasi, kemudian soal desain jadi penting. Harga juga jadi penting. Kita tentu menyampaikan kepada publik untuk mendapatkan tanggapan termasuk kritikan," ujarnya.