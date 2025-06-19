Cetak Laba, Pelita Air Catatkan Kinerja Positif Tahun Buku 2024

JAKARTA – PT Pelita Air Service (Pelita Air) menutup tahun buku 2024 dengan kinerja keuangan yang menunjukkan peningkatan signifikan. Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 menunjukkan bahwa pendapatan Perseroan di tahun 2024 naik sebesar 81 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

Perseroan juga berhasil mencatatkan Laba Setelah Pajak sebesar USD5,9 juta, naik dari hasil tahun 2023 yang masih mencatatkan rugi, sementara EBITDA di tahun 2024 juga mengalami kenaikan lebih dari 580 persen Year on Year.

Tingkat kesehatan Perseroan juga membaik yang tercermin dari hasil pemeringkatan PEFINDO tanggal 19 Mei 2025, dimana Pelita Air memperoleh peringkat idBBB+ dengan outlook “stable”. Hasil ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023, serta mencerminkan kapasitas usaha berada pada tingkat layak dan stabil dalam kategori industri sejenis.

Pelita Air juga menjadi maskapai paling tepat waktu di Indonesia, dengan angka On-Time Performance (OTP) mencapai 94,3 persen menurut data resmi Kementerian Perhubungan pada 2024.

Tingkat keterisian kursi (Seat Load Factor) juga berkontribusi positif bagi pencapaian operasional. Respons pasar yang baik menunjukkan peningkatan keterisian kursi mencapai rata-rata 80,7 persen di sepanjang tahun 2024.