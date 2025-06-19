Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saksikan IG Live MNC Sekuritas Mengambil Opportunity di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Sore Ini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |10:28 WIB
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas dikenal sebagai salah satu perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi kuat dan telah meraih berbagai penghargaan. MNC Sekuritas aktif dan konsisten menggelar kegiatan edukasi pasar modal guna menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

Dunia tengah dilanda ketidakpastian ekonomi yang terjadi belakangan ini. Banyak orang merasa cemas dan tidak yakin terhadap masa depan. Namun, justru dalam situasi penuh tantangan ini, strategi investasi menjadi sangat penting untuk menjaga kondisi finansial Anda tetap aman.

Dalam menyikapi situasi tersebut, investor membutuhkan edukasi yang relevan terkait investasi, pandangan yang objektif, dan strategi yang bisa diandalkan. Di sinilah peran strategi investasi yang tepat menjadi krusial sebagai panduan dalam menavigasi pasar yang bergejolak. Lantas, strategi seperti apa yang dapat membantu Anda tetap tenang dan cerdas dalam mengambil keputusan investasi di tengah ketidakpastian ini?

Jangan lewatkan pembahasan menariknya di Instagram Live MNC Sekuritas “Mengambil Opportunity di Tengah Ketidakpastian Ekonomi” pada Kamis (19/6/2025) pukul 16.00 bersama Branch Manager MNC Sekuritas Surabaya Voza Tower Maria Cendra. IG Live ini akan dipandu oleh Assistant Branch Coordinator MNC Sekuritas Jiuka. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas.

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

