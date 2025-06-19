Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Direksi-Komisaris PLN Dirombak: Darmawan Prasodjo Tetap Dirut, Orang Dekat Bahlil Jadi Direktur

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |06:01 WIB
JAKARTA - Direksi dan komisaris PT PLN (Persero) dirombak. Darmawan Prasodjo tetap menjadi direktur utama PLN, namun ada nama-nama baru yang menjadi direksi PLN, salah satunya Rizal Calvary Marimbo yang ditunjuk menjadi Direktur Manajemen Pembangkitan PLN.

Nama Rizal menyita perhatian karena dia merupakan Tenaga Ahli Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk Bidang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Saat Bahlil menjadi Kepala BKPM pada 2019, Rizal ikut ditunjuk menjadi anggota Komite Investasi BKPM. Latar belakang Rizal sebelumnya juga pernah menjadi jurnalis pada 2004-2010.

Perombakan direksi dan komisaris PLN diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PLN yang diselenggarakan di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta pada Rabu, 18 Juni 2025.

"Segenap insan PLN mengucapkan terimakasih sekaligus selamat kepada seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang senantiasa berdedikasi terhadap penguatan tata kelola perusahaan, akselerasi transformasi bisnis, serta upaya mendorong kinerja korporasi yang semakin andal dan adaptif terhadap tantangan masa depan," kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kepemimpinan perusahaan dalam menghadapi dinamika industri ketenagalistrikan dan mewujudkan target transformasi jangka panjang.

1. Wamensesneg Jadi Komisaris PLN

Dalam RUPSLB PLN terjadi perubahan komisaris PLN yaitu memberhentikan Susiwijono Moegiarso sebagai Komisaris. Selanjutnya, RUPS LB mengangkat nama baru sebagai anggota Dewan Komisaris PLN yaitu Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris. Bambang Eko Suhariyanto diketahui saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg).

2. Susunan Terbaru Komisaris PLN

Dengan demikian, susunan lengkap Dewan Komisaris PLN saat ini adalah sebagai berikut:

1. Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama
3. ⁠Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris
4. Dadan Kusdiana sebagai Komisaris
5. Jisman Parada Hutajulu sebagai Komisaris
6. ⁠Bambang Eko Suhariyanto sebagai Komisaris
7. ⁠Yazid Fanani sebagai Komisaris Independen
8. Mutanto Juwono sebagai Komisaris Independen
9. ⁠Andi Arief sebagai Komisaris Independen
10. ⁠Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen

 

