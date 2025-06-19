Danantara Larang Pejabat BUMN Main Golf hingga Istri Ikut Campur Urusan Kantor!

JAKARTA - Pejabat BUMN dilarang main golf saat hari kerja. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menekankan kepada seluruh direksi BUMN untuk tidak bermain golf saat hari kerja. Hal ini dinilai memberikan cerminan yang kurang baik dari perspektif bisnis.



"Saya bilang ke mereka (Direksi BUMN) saya tidak suka orang main golf di weekday. Bukan apa-apa, itu memberikan yang tidak bagus kepada masyarakat, kita digaji bagus, masa iya hari kerja ada di lapangan golf," ujarnya di Pelataran Senayan, Rabu 18 Juni 2025.



1. Pejabat BUMN Dilarang Main Golf



Dony menegaskan pejabat BUMN semestinya bekerja keras untuk menjaga kinerja perusahaan. Di bawah kelolaan BPI Danantara, para direksi BUMN akan dilarang keras untuk bermain golf saat hari kerja.



Dony mengaku kerap mengumpulkan Direksi BUMN baru setelah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan ada pergantian jajaran pengurus. Selain menekankan untuk larangan bermain golf saat hari kerja, direksi BUMN juga ditekankan agar tidak perlu mempunyai protokol.



"Saya juga bilang, saya tidak suka orang punya protokol banyak-banyak. Bahkan istri juga ada protokolnya. Saya banyak ketemu CEO di dunia tidak punya protokol 10, ajudannya 8, apalagi kita pegawai negara," tambahnya.