HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Digital Entertainment Bukukan Pendapatan Rp3,47 Triliun di 2024, Melesat 18%

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |22:44 WIB
MNC Digital Entertainment Bukukan Pendapatan Rp3,47 Triliun di 2024, Melesat 18%
Kinerja MSIN Sepanjang 2024. (Foto: Okezone.com/MSIN)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) membukukan kinerja keuangan yang solid pada 2024. Pendapatan MSIN mencapai  Rp3,47 triliun atau meningkat 18% YoY dari Rp2,95 triliun pada 2023. 

MNC Digital Entertainment mencatat momentum berlanjut hingga kuartal I-2025, dengan perseroan membukukan pendapatan yang kuat sebesar Rp989,8 miliar, yang merupakan pertumbuhan signifikan sebesar 30% YoY dari Rp760,7 miliar pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. 

Kinerja ini menyoroti keberhasilan berkelanjutan dari inisiatif monetisasi digital MSIN. EBITDA mencapai Rp760 miliar untuk tahun 2024, mencerminkan peningkatan substansial sebesar 22% YoY, dan menghasilkan peningkatan margin EBITDA menjadi 22%. 

Laba bersih untuk setahun penuh meningkat tajam menjadi Rp399 miliar, naik 51% dari tahun sebelumnya. Pada Kuartal I-2025, perseroan mencatat EBITDA sebesar Rp222,1 miliar, meningkat 7% YoY, sementara laba bersih tumbuh sebesar 5% menjadi Rp123,2
miliar. 

Hal ini mewakili margin laba bersih sebesar 12%, yang menegaskan kembali mengenai kedisiplinan operasional MSIN dan profitabilitas yang berkelanjutan, demikian dikutip dari data MSIN, Jumat (20/6/2025). 

Di sisi lain, RUPST MSIN juga memutuskan bahwa laba bersih perseroan akan dicatat sebagai laba ditahan untuk memperkuat
permodalan Perseroan dan pengembangan usaha pada seluruh lini usaha, termasuk meningkatkan produksi konten original guna mengakselerasi potensi pertumbuhan platform digital Perseroan.

 

Halaman:
1 2

