Pendapatan Capai Rp2,89 Triliun, Laba MNC Digital Entertainment Meroket 14%

JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), divisi digital PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), membukukan pendapatan mencapai Rp2,89 triliun dalam sembilan bulan pertama tahun 2025. Capaian ini meningkat 26% YoY dari Rp2.303 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Kinerja ini menunjukkan ketahanan ekosistem digital Perseroan dan keberhasilan yang berkelanjutan dalam memonetisasi aset konten, platform, dan periklanan.

Pada kuartal ketiga tahun 2025, MSIN mencatat pendapatan sebesar Rp1.018 miliar, tumbuh 53% dibandingkan Rp666 miliar pada kuartal yang sama tahun 2024. Peningkatan kuartalan yang kuat ini menunjukkan momentum pertumbuhan Perseroan yang semakin cepat dan posisi yang solid dalam industri hiburan digital Indonesia.

Hingga September 2025, pendapatan dari konten, kekayaan intelektual (IP), dan sumber lainnya mencapai Rp1.628 miliar, meningkat 28% YoY dari Rp1.269 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Kinerja yang kuat ini didukung oleh permintaan berkelanjutan untuk portofolio konten MSIN yang luas, yang terus menarik pembeli domestik dan internasional di berbagai platform dan format.

Pada Kuartal III-2025, pendapatan dari segmen ini melonjak menjadi Rp706,8 miliar, menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa sebesar 83% YoY dibandingkan Rp385,6 miliar pada tahun 2024. Ekspansi kuartalan yang luar biasa ini didorong oleh peningkatan volume produksi konten, khususnya serial drama premium dan konten digital (drama mikro dan orisinil), serta meningkatnya jumlah kesepakatan lisensi pihak ketiga dan sindikasi konten.

Pendapatan periklanan mencapai Rp906,2 miliar pada periode 9M-2025, meningkat 10% YoY dari Rp826,7 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan yang stabil dalam solusi periklanan digital dan terintegrasi, didukung oleh perluasan jangkauan audiens MSIN dan kapabilitas campaign berbasis data di seluruh operasi AVOD OTT dan MCN-nya.

Pada kuartal ketiga tahun 2025, pendapatan iklan meningkat tajam menjadi Rp221,9 miliar, naik 28% YoY dari Rp173 miliar pada kuartal yang sama tahun 2024. Hal ini didorong oleh peningkatan monetisasi inventaris iklan video di RCTI+ dan MCN, serta meningkatnya permintaan dari pengiklan yang mencari format targeted dan memiliki interaksi tinggi melalui divisi digital marketing Perseroan. Didukung oleh pustaka konten luas dan analitik yang canggih, MSIN terus meningkatkan proposisi nilainya sebagai destinasi terdepan untuk periklanan digital di Indonesia.

"Kinerja kuat kami mencerminkan kekuatan ekosistem digital MSIN serta keberhasilan strategi kami dalam mengintegrasikan konten, platform, dan periklanan. Kami menjalankan strategi ini dengan fokus, meningkatkan skala konten premium, memperluas monetisasi, dan memperkuat posisi kami sebagai perusahaan hiburan digital terdepan di Indonesia. Kedepannya, kami tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi, kemitraan, dan teknologi," ujar Direktur Utama MSIN, Angela Tanoesoedibjo, Senin (3/11/2025).

Sementara itu, pendapatan berbasis langganan mencapai Rp584 miliar dalam sembilan bulan pertama tahun 2025, naik 19% YoY dari Rp492,7 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan keberkelanjutan platform SVOD OTT MSIN, Vision+, yang didukung oleh basis pelanggan yang terus bertambah menjadi 4,4 juta per September 2025 dan konsistensi platform dalam merilis konten premium lokal yang relevan. Momentum selanjutnya didorong oleh meningkatnya popularitas micro drama dan perluasan kemitraan (hard-bundle) dengan perusahaan telekomunikasi dan penyedia layanan internet, yang telah memperluas jangkauan dan aksesibilitas platform.