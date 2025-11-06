Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MSIN Masuk ke Dalam MSCI Indonesia Small Cap Index

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |18:44 WIB
MSIN Masuk ke Dalam MSCI Indonesia Small Cap Index
MSIN Masuk ke Dalam MSCI Indonesia Small Cap Index (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), unit digital dari PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN), dengan bangga mengumumkan bahwa Perseroan telah masuk ke dalam MSCI Indonesia Small Cap Index, yang akan berlaku efektif pada 25 November 2025, berdasarkan hasil tinjauan indeks terbaru dari MSCI.

Pencapaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap fundamental yang kuat, eksekusi yang solid, serta ekosistem digital MSIN yang terus berkembang.

Masuknya MSIN ke dalam indeks ini menjadi milestone penting yang memperkuat visibilitas Perseroan di kalangan investor global dan menegaskan posisinya di lanskap industri media digital Indonesia yang dinamis.

MSIN akan terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi, kepemimpinan pada konten, dan monetisasi berbasis teknologi.

Direktur Utama MSIN Angela Herliani Tanoesoedibo menyatakan masuknya MSIN ke dalam MSCI Indonesia Small Cap Index merupakan bukti nyata atas kinerja konsisten dan eksekusi strategi Perseroan. 

 

