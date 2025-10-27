MSCI Pertimbangkan Data KSEI Hitung Free Float Saham RI

JAKARTA - Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengkaji untuk menggunakan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai acuan tambahan dalam menghitung free float saham-saham Indonesia yang menjadi konstituen indeks globalnya.

Rencana ini diajukan dalam konsultasi publik terhadap pelaku pasar yang berlangsung hingga akhir tahun ini.

Melalui proposal yang diajukan, MSCI mengusulkan agar laporan bulanan kepemilikan saham emiten dari KSEI ini dapat dijadikan referensi tambahan dalam perhitungan free float saham Indonesia.

"Untuk mempertimbangkan Laporan Bulanan KSEI sebagai referensi tambahan dalam memperkirakan free float untuk efek Indonesia," tulis MSCI dalam dokumen 'Consultation on Certain Topics Related to Free Float' yang diterbitkan September 2025, dikutip Senin (27/10/2025).

Pihak MSCI menjelaskan selama ini perusahaan di Indonesia hanya diwajibkan mengungkap pemegang saham dengan kepemilikan minimal lima persen.

Sementara itu, KSEI yang memiliki laporan bulanan atau Monthly Holding Composition Report dinilai memberikan klasifikasi lebih rinci atas kepemilikan di bawah lima persen.

Ini mencakup kategori investor seperti individu, korporasi, lembaga keuangan, dana pensiun, dan lainnya.

Dalam proposalnya, MSCI akan menghitung free float berdasarkan dua sumber, yaitu data kepemilikan publik dari laporan emiten, dan data agregat dari KSEI, kemudian memilih nilai terendah di antara keduanya.

MSCI juga menyebutkan bahwa berdasarkan data KSEI, kategori saham yang akan diklasifikasikan sebagai non–free float meliputi saham berbentuk fisik (scrip), kepemilikan korporasi (baik lokal maupun asing), serta kategori 'others'.