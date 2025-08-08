Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Tourism (KPIG) Masuk MSCI Global Equity Index, Daya Tarik Investor Meningkat

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |09:33 WIB
MNC Tourism (KPIG) Masuk MSCI Global Equity Index, Daya Tarik Investor Meningkat
PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) resmi bergabung ke dalam MSCI Global Equity Index. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) resmi bergabung ke dalam MSCI Global Equity Index, Small Cap Indexes untuk periode Agustus 2025. Indeks ini akan berlaku efektif pada 27 Agustus 2025, setelah penutupan perdagangan pada 26 Agustus 2025.

MSCI merupakan penyedia indeks ekuitas global terkemuka yang menjadi acuan utama bagi para investor, termasuk institusi, manajer investasi, dan individu di seluruh dunia dalam mengukur kinerja investasi dan membentuk strategi portofolio.

Inklusi saham dalam indeks prestisius ini memperkuat visibilitas dan profil sebuah perusahaan publik di pasar modal internasional, meningkatkan potensi likuiditas saham, serta memperluas akses terhadap basis investor global.

"Masuknya KPIG ke dalam indeks MSCI mencerminkan pengakuan atas kekuatan fundamental, kepemilikan aset premium berskala internasional, dan strategi pertumbuhan jangka panjang yang konsisten. Kami yakin pencapaian ini akan semakin memperkokoh kepercayaan investor global, membuka peluang penetrasi pasar yang lebih luas, serta memperkuat kinerja berkelanjutan Perseroan. MNC Tourism is on the right track to bring Indonesia to the world," ujar Direktur Utama MNC Tourism & Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, Jumat (8/8/2025).

Pada semester I-2025, KPIG membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp964,0 miliar, tumbuh 25,6% year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. MNC Tourism memiliki portofolio aset tourism & hospitality unggulan di Indonesia, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, yang menghadirkan Trump International Golf Club Lido, Trump Private Clubhouses, Trump Residences, Hyatt Regency Lido Resort, dan Movieland. Ditambah lagi aset-aset strategis lainnya di Jakarta, Surabaya, dan Bali.

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181858//msin-Tj0S_large.jpg
MSIN Masuk ke Dalam MSCI Indonesia Small Cap Index
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3180948//kek-bZ4z_large.jpg
MNC Tourism Catat Laba Bersih Rp625,9 Miliar hingga Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/278/3179645//ihsg-oXHe_large.jpg
MSCI Pertimbangkan Data KSEI Hitung Free Float Saham RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/25/3179308//kek_mnc_lido_city-Gg2Y_large.jpg
KEK MNC Lido City Perkenalkan Trump International Golf Club Lido di Indonesia Golf Festival 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916//umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172899//umkm-oeHx_large.jpg
Program Desa EMAS MNC Peduli, UMKM Harap Dukungan Pemasaran-Perluasan Pasar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement