CTO MNC Digital Indonesia Raih Penghargaan The Most Intelligent CIO 2025 Berkat Inovasi Teknologi di RCTI+

JAKARTA - Chief Technology Officer (CTO) PT MNC Digital Indonesia/RCTI+, Rio Anugrah, meraih penghargaan The Most Intelligent CIO 2025 dari iCIO Community atas kontribusi dan inovasinya dalam mengembangkan ekosistem digital di industri media nasional.

Founder iCIO Community, Harry Surjanto, menyampaikan bahwa penghargaan ini lahir dari semangat untuk mengapresiasi dan menginspirasi para pemimpin teknologi informasi (TI) yang mampu mengubah tantangan bisnis menjadi peluang lewat inovasi berkelanjutan.

"Sepuluh tahun perjalanan CIO Awards menjadi refleksi penting tentang bagaimana peran CIO terus berkembang dan memberikan dampak nyata bagi transformasi digital Indonesia. Kami berharap ajang ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi pemimpin teknologi masa depan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Sebagai pemimpin teknologi di MNC Digital Indonesia, Rio Anugrah dinilai berhasil membawa transformasi signifikan melalui platform RCTI+, yang kini menjadi salah satu ekosistem digital terintegrasi di Indonesia.

Pada kesempatan itu Rio mengatakan, dalam pengembangan platform digital, pihaknya menerapkan teknologi rekomendasi konten berbasis machine learning, yang mampu menganalisis preferensi pengguna secara real-time. Sistem ini memperkuat posisi RCTI+ sebagai platform media yang adaptif terhadap perilaku penonton digital di Indonesia.

"Kalau asset di media, kita lihatnya sebagai konten ya. Jadi kan konten itu aset kita. Nah sekarang itu justru malah kita bisa multiply kontennya dari aset. Sebelumnya kita kalau bikin screen content itu kita hanya tayangkan di TV. Tapi sekarang kita punya APP TV, kita punya platform social media dan sebagainya. Nah ini satu konten yang kita generate malah bisa multiple revenue kita dapatkan," sambungnya.