HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Jadi Pembicara Utama di Forum Ekonomi Rusia Hari Ini 

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |10:56 WIB
Prabowo Jadi Pembicara Utama di Forum Ekonomi Rusia Hari Ini 
Presiden Prabowo dan Presiden Putin (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pembicara di Forum Ekonomi Internasional The 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025) pada hari ini Jumat (20/6/2025).

Bahkan, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan menjadi pembicara utama pada sesi sidang pleno SPIEF 2025. 

1. Senang dengan Kedatangan Presiden Prabowo

Dia juga mengaku senang dengan Presiden Prabowo yang memenuhi undangannya.

“Kami senang menerima kunjungan Bapak Presiden di Federasi Rusia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersifat resmi dan bertepatan waktu Forum Ekonomi Internasional di St Petersburg. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden atas bisa memenuhi undangan saya dan menyampaikan pidatonya pada sidang pleno SPIEF yang bertema tahun ini ‘Nilai-nilai bersama sebagai dasar pembangunan tatanan dunia yang multipolar,” kata Presiden Putin usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg pada Kamis (19/6/2025).

Presiden Prabowo dalam kesempatan itu pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin yang telah diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara di SPIEF 2025. 

"Saya ucapkan terima kasih saya diundang besok di St Petersburg International Economic Forum bersama Yang Mulia, Presiden Putin," tuturnya.

 

