HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Satu Panggung dengan Putin di Forum Ekonomi Internasional

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |20:56 WIB
Prabowo Satu Panggung dengan Putin di Forum Ekonomi Internasional
Prabowo Satu Panggung dengan Putin di Forum Ekonomi Internasional. (Foto: Okezone.com/YouTube Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin satu panggung di Forum Ekonomi Internasional The 28th St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2025) pada hari ini. 

Prabowo dan Putin tampak berjalan bersama menuju panggung forum SPIEF 2025. Bahkan, kedatangan kedua kepala negara disambut gemuruh tepuk tangan. 

Sebelumnya, Presiden Putin pun menyampaikan langsung bahwa Presiden Prabowo akan menjadi pembicara utama pada sesi sidang pleno SPIEF 2025. Dia juga mengaku senang dengan Presiden Prabowo yang memenuhi undangannya.

“Kami senang menerima kunjungan Bapak Presiden di Federasi Rusia. Kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto bersifat resmi dan bertepatan waktu Forum Ekonomi Internasional di St Petersburg. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden atas bisa memenuhi undangan saya dan menyampaikan pidatonya pada sidang pleno SPIEF yang bertema tahun ini ‘Nilai-nilai bersama sebagai dasar pembangunan tatanan dunia yang multipolar’,” kata Putin usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo di Istana Konstantinovsky, Jumat (20/6/2025).

Prabowo dalam kesempatan itu pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin yang telah diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara di SPIEF 2025. 

“Saya ucapkan terima kasih saya diundang besok di St Petersburg International Economic Forum bersama Yang Mulia, Presiden Putin," ujarnya. 

 

