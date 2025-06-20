Perbandingan Gaji TKI di Malaysia dengan Brunei Darussalam

Gaji Pekerja Indonesia di Brunei dan Malaysia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Perbandingan gaji TKI di Malaysia dengan Brunei Darussalam. Bekerja di luar negeri menjadi pilihan banyak warga Indonesia untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Malaysia dan Brunei Darussalam merupakan dua negara tujuan favorit para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Namun, banyak calon pekerja yang masih mempertanyakan, bagaimana sebenarnya perbandingan gaji TKI di Malaysia dengan Brunei Darussalam.

Dirangkum Okezone, berikut perbandingan Glgaji TKI di Malaysia dengan Brunei Darussalam, Jumat (20/6/2025).

1. Kebutuhan Tenaga Kerja

Malaysia dan Brunei memiliki hubungan historis dan geografis yang erat dengan Indonesia. Kebutuhan tenaga kerja dari sektor informal hingga profesional di kedua negara tersebut membuat peluang kerja terbuka lebar bagi TKI.

Namun, selain peluang kerja, faktor gaji tentu menjadi pertimbangan utama bagi para pekerja migran.

2. Gaji di Malaysia

Berdasarkan data dari platform Satudata Kemnaker, gaji rata-rata TKI di Malaysia bervariasi, tergantung sektor dan tingkat keahlian. Untuk pekerjaan di sektor informal seperti asisten rumah tangga atau buruh pabrik, rata-rata gaji bulanan berkisar antara RM 1.200 hingga RM 1.800 atau setara dengan Rp 4 juta hingga Rp 6 juta per bulan.