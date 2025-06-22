Advertisement
SMART MONEY

Ini 5 Langkah Jitu Siapkan Dana Pendidikan Anak Sambut Tahun Ajaran Baru Tanpa Gangguan Finansial

Najwa Aulia Taufik , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |16:01 WIB
Ini 5 Langkah Jitu Siapkan Dana Pendidikan Anak Sambut Tahun Ajaran Baru Tanpa Gangguan Finansial
JAKARTA - Memasuki tahun ajaran baru, orang tua seringkali dihadapkan pada peningkatan pengeluaran yang signifikan. Mulai dari kebutuhan seragam, buku tulis, tas, biaya daftar ulang, uang pangkal, hingga iuran SPP dan kegiatan ekstrakurikuler.  Semuanya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan perlu persiapan sejak jauh hari. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan pentingnya mempersiapkan anggaran pendidikan anak untuk menyambut tahun ajaran baru. OJK juga memberikan beberapa tips agar orang tua bisa mempersiapkan dana pendidikan dengan terstruktur.

Berikut ini beberapa tips yang dibagikan OJK untuk menghadapi tahun ajaran baru melalui unggahan di akun Instagram resminya, @OJKindonesia, Minggu (22/6/2025), 

1. Susun Rencana dan Estimasi Anggaran

OJK menjelaskan pentingnya membuat estimasi anggaran untuk biaya kebutuhan sekolah anak, mulai dari uang pangkal, seragam, buku, transportasi, hingga uang saku. Memahami kalender akademik juga penting untuk membantu agar dana yang dibutuhkan tersedia tepat waktu.

2. Buat Pos Khusus Dana Pendidikan

Untuk dapat menabung secara lebih maksimal, kita juga dapat menggunakan rekening atau instrumen keuangan lain seperti reksa dana atau deposito yang dikhususkan untuk biaya pendidikan anak agar tidak tercampur dengan pengeluaran lainnya.

 

