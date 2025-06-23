Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uang Beredar di Indonesia Naik Tembus Rp9.406,6 Triliun pada Mei 2025 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |12:54 WIB
Uang Beredar di Indonesia Naik Tembus Rp9.406,6 Triliun pada Mei 2025 
Uang Beredar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) mencatat pertumbuhan positif pada Mei 2025.

Posisi M2 pada Mei 2025 tercatat sebesar Rp9.406,6 triliun atau tumbuh sebesar 4,9 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya sebesar 5,2 persen (yoy).

"Perkembangan M2 pada Mei 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus)," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Senin (23/6/2025).

1. Dipengaruhi Penyaluran Kredit

Ramdan menjelaskan perkembangan M2 pada Mei 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih.

“Penyaluran kredit pada Mei 2025 tumbuh sebesar 8,1 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,5 persen (yoy)," ungkapnya.

Kredit tersebut yang diberikan hanya dalam bentuk Pinjaman (Loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (Debt Securities), tagihan akseptasi (Banker's Acceptances), dan Tagihan Repo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191730/bank_indonesia-edmx_large.jpg
Ada di UU, BI Tegaskan Tak Boleh Tolak Pembayaran Pakai Uang Tunai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191505/bank_indonesia-XxLq_large.jpg
BI soal Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai: Rupiah Tak Boleh Ditolak, Sudah Ada di UU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191354/bayar_uang_cash-Pwv6_large.png
Respons BI soal Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai: Rupiah Tak Boleh Ditolak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191344/bi_soal_dana_ke_bank-gQKn_large.jpg
BI: Kucuran Dana Rp200 Triliun Belum Cukup Kuat Dorong Penurunan Bunga Kredit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191338/bank_indonesia-98OT_large.jpg
BI Tetapkan Jadwal Rapat Dewan Gubernur pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/622/3191217/rupiah-F5mb_large.png
Viral Roti O Tolak Pembayaran Uang Tunai, BI: Rupiah Tak Boleh Ditolak!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement