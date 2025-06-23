Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bandara Oesman Sadik Terendam Banjir, Operasional Tutup Sampai Besok

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |16:02 WIB
Bandara Oesman Sadik Terendam Banjir, Operasional Tutup Sampai Besok
Bandar Udara Oesman Sadik Banjir. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan bahwa Bandar Udara Oesman Sadik ditutup sementara karena terdampak banjir di sepanjang runway dan strip, setelah diguyur hujan lebat pada wilayah Labuha di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara sejak Sabtu hingga Minggu 22 Juni 2026. 

Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman Sadik Muhammad Hariddin menyampaikan, pihak bandara langsung mengajukan NOTAM kepada Kepala Pelayanan Informasi Aeronautika (PIA) Wilayah Manado Manado Terkait penutupan runway sampai pukul 09.30 WIT pada Minggu (22/6/2025). 

"Akibat banjir, demi keselamatan maka operasional bandar udara ditutup sesuai NOTAM Nomor: C0810/25 NOTAMN. Saat bersamaan terdapat satu pesawat Wings Air di apron, namun dalam kondisi aman," ujar Muhammad Hariddin, Senin (23/6/2025).

Setelah dilakukan pembersihan dan runway clear, Bandar Udara Oesman Sadik kembali beroperasi normal. Namun karena hujan kembali turun maka kembali diajukan NOTAM penutupan runway sepanjang 300 meter dari awal runway 06 sampai Senin (23/6/2025) pukul 09.00 WIT, dan diperpanjang sampai Selasa (24/6/2025) pukul 09.00 WIT.

 

Halaman:
1 2
