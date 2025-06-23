Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Koperasi Desa Merah Putih Dimodali Rp5 Miliar, Bunga 5% Tenor 10 Tahun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |18:37 WIB
Koperasi Desa Merah Putih Dimodali Rp5 Miliar, Bunga 5% Tenor 10 Tahun
Koperasi Desa Merah Putih Dapat Modal Rp5 Miliar. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Koperasi Desa Merah Putih mendapatkan bantuan modal pinjaman dari pemerintah dengan plafon Rp3-5 miliar per koperasi per desa. Adapun bunga pinjaman untuk plafon sampai Rp5 miliar kurang dari 5% dengan tenor 6-10 tahun.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan, pinjaman modal yang akan digulirkan untuk koperasi merah putih itu bersumber dari Perbankan dengan bunga pinjaman dan tenor yang kompetitif. 

"Sudah diputuskan tadi dalam rapat di kantor Menko, setiap koperasi desa akan diberikan plafon Rp3-5 miliar, jadi bentuknya bukan bantuan, tapi pinjaman yang harus dikembalikan," ujarnya dalam acara Indonesia Digital Economy Forum 2025 yang diselenggarakan oleh BPP HIPMI di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Lebih jauh, Ferry menjelaskan pinjaman yang akan diberikan kepada Koperasi Desa Merah Putih ini diperuntukan untuk modal kerja dan investasi. Investasi yang dimaksud ini adalah dengan menguasai aset bangunan untuk kegiatan operasional koperasi merah putih.

"Bunga-nya atau tingkat bagi hasilnya mungkin kurang dari 5%, dengan tenor mungkin 10 tahun, atau 6-10 tahun, 6 tahun untuk modal kerja, 10 tahun untuk investasi," tambahnya.

Namun demikian, Ferry mendorong agar Koperasi Desa ini mencari aset-aset pemerintah baik pusat atau daerah yang sudah tidak produktif. Sehingga bisa digunakan sebagai kantor operasional koperasi desa, sehingga pengeluaran investasi bisa ditekan dan dimanfaatkan lebih banyak untuk modal kerja.

"Ini juga menjadi keputusan satgas, untuk menggunakan aset bangunan fisik yang dimiliki Pemerintah Pusat, yang tidak dimaksimalkan atau terbengkalai, bisa digunakan menjadi tempat kegiatan koperasi desa atau kelurahan untuk kegiatan," tambahnya.

 

