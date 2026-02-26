Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mendag: Kopdes Merah Putih Tak Ganggu Industri Ritel Modern 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |14:52 WIB
Mendag: Kopdes Merah Putih Tak Ganggu Industri Ritel Modern 
Mendag (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso memastikan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan mengganggu industri ritel modern. Sebaliknya, menurutnya, koperasi desa justru membuka ruang kolaborasi dengan pelaku ritel dan distributor.

Mendag menegaskan bahwa tujuan utama koperasi desa adalah memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat desa dengan mendekatkan jalur distribusi kepada konsumen.

"Jadi Koperasi Desa yang sudah ada di daerah-daerah itu sebenarnya ingin lebih dekat distribusinya kepada para konsumen yang ada di desa. Nah ini sebenarnya kesempatan bagus untuk saling kolaborasi dengan minimarket, dengan distributor untuk menyalurkan produknya melalui Koperasi Desa," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Kamis (26/2/2026).

Dia mencontohkan praktik kemitraan antara ritel modern dan toko kelontong yang selama ini sudah berjalan.

Menurutnya, banyak toko kelontong yang mendapatkan pasokan barang dari ritel modern maupun distributor besar.

"Koperasi desa ini, praktek kolaborasi atau kemitraan ini kan juga pernah dan sering dilakukan, sampai sekarang masih berlaku dengan toko kelontong. Toko kelontong itu kan banyak disuplai dari ritel modern, dari para distributor," ujarnya.

Mendag menyebut, KDMP memiliki sejumlah keunggulan. Selain dapat berfungsi layaknya minimarket dengan variasi produk yang lebih banyak, koperasi desa juga dapat menyediakan kebutuhan lain seperti alat pertanian, pupuk, hingga obat-obatan. Tak hanya itu, KDMP juga berpotensi berfungsi sebagai apotek, klinik, bahkan menjadi eksportir untuk produk-produk unggulan desa.

"Kita kalau ngomongin KDMP cakupannya lebih luas, tetapi tadi terkait dengan ritel, ritel atau distributor ini bisa mensuplai produk-produknya melalui KDMP," imbuhnya.

 

