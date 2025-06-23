Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Wow, Anggaran Rp43,6 Triliun Disiapkan Renovasi 2 Juta Rumah

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |14:24 WIB
Wow, Anggaran Rp43,6 Triliun Disiapkan Renovasi 2 Juta Rumah
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan Rp43,6 triliun untuk merenovasi rumah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan Rp43,6 triliun untuk merenovasi rumah masyarakat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga akhir 2025.  

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menjelaskan, belanja material bangunan untuk kebutuhan renovasi rumah tersebut melalui Koperasi Merah Putih, yang saat ini tengah dibangun oleh Pemerintah. Koperasi Merah Putih juga diharapkan mampu menyediakan kebutuhan material bangunan menyerap permintaan dari adanya stimulus BSPS ini.

"Kami juga ingin bekerja sama dengan kementerian lain, terutama Kementerian Koperasi, karena kami ingin mengaktifkan Koperasi Merah Putih untuk ikut serta menyediakan bahan bangunan untuk renovasi rumah," ujarnya dalam acara People-First Housing: A Road Map From Homes To Jobs To Prosperity In Indonesia di Jakarta, Senin (23/6/2025).

Lebih jauh, Fahri Hamzah menjelaskan rencananya per unit rumah akan mendapatkan bantuan BSPS sebesar Rp21,8 juta. Rincinya, Rp1,8 juta akan digunakan untuk Kementerian untuk melakukan pelatihan dan administrasi kebijakan, Rp2,5 juta diberikan langsung kepada pemilik rumah, dan Rp17,5 juta akan digunakan untuk membelanjakan material bahan bangunan.

Menurutnya, kebijakan tersebut dalam waktu dekat akan diumumkan dan telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Sebab untuk mendorong target dari program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo dalam kampanyenya.

 

1 2
