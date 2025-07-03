Dukung MBG, IFSR Teken MoU dengan Ajinomoto Indonesia Terkait Edukasi Makan Bergizi

(Kiri) Presiden Direktur PT Ajinomoto Indonesia Naoto Minemura, (kanan) Direktur Eksekutif IFSR Glory Harimas Sihombing, dan Tim Pakar BGN Prof. Epi Taufik (tengah). (Foto: dok Ajinomoto)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyaksikan proses penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Yayasan Indonesian Food Security Review (IFSR) dan PT Ajinomoto Indonesia (Ajinomoto).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Acara ini digelar pada Rabu, (25/6/2025).

Melalui kerja sama ini, Ajinomoto dan IFSR akan menjalankan serangkaian kegiatan yang memiliki empat fokus utama. Pertama adalah literasi gizi bagi siswa dan orang tua di sekolah-sekolah penerima manfaat.

Kedua berupa evaluasi sederhana untuk mengukur dampak nyata dari program. Kemudian ketiga berfokus pada edukasi untuk peningkatan keterampilan memasak serta pemahaman menu sehat bagi tim dapur di enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sementara itu, fokus keempat menghadirkan rencana menu dan modul memasak praktis untuk mendukung penerapan gizi seimbang. Kolaborasi ini tidak hanya menyajikan makanan yang lezat dan sehat, tetapi juga membangun kebiasaan makan bergizi secara berkelanjutan.