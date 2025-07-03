Garuda Indonesia Borong 70 Pesawat Boeing 737 Max Usai Disuntik Danantara Rp6,6 Triliun

JAKARTA - Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Wamildan Tsani mengatakan saat ini perseroan melakukan penjajakan dengan produsen pesawat terbang Boeing untuk pengadaan pesawat baru.

1. Beli Pesawat Baru

Wamildan mengatakan, pihaknya berencana untuk membeli sekitar 50-70 unit pesawat baru untuk tipe Boeing 737 Max dan Boeing 787 untuk beberapa tahun kedepan.

Strategi ini seiring dengan suntikan modal Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebesar USD405 juta atau setara Rp6,6 triliun.

"Kita masih penjajakan untuk kemungkinan pembelian Pesawat Boeing, ada 50 sampai 70 pesawat, tipenya 737 max, ada 787. Ini makanya masih dalam pembicaraan," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (3/7/2025).