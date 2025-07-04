Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Naik, Cek Daftar Terbaru Pertamina, Shell hingga Vivo 4 Juli 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |08:07 WIB
Harga BBM Naik, Cek Daftar Terbaru Pertamina, Shell hingga Vivo 4 Juli 2025
Kenaikan harga bahan bakar ini diputuskan Pertamina, Shell, BP hingga Vivo pada awal bulan ini.  (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik per 4 Juli 2025. Kenaikan harga bahan bakar ini diputuskan Pertamina, Shell, BP hingga Vivo pada awal bulan ini. 

BBM Pertamax dari Rp12.100 naik menjadi Rp12.500 per liter. Pertamax Turbo dari Rp13.050 naik menjadi Rp13.500 per liter. 

Shell juga resmi menaikan Shell Super dari Rp12.370 menjadi Rp12.810 per liter. V-Power dari Rp12.840 naik menjadi Rp13.300 per liter.

BP juga demikian, BP Ultimate naik dari Rp12.840 menjadi Rp13.300 per liter. Sementara BP 92 naik dari Rp12.370 menjadi Rp12.600 per liter. 

Selain itu, Revvo 90 naik dari Rp12.260 menjadi Rp12.730 per liter. Revvo 92 naik dari Rp12.340 menjadi Rp12.810 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Vivo, Shell, BP hingga Pertamina per 4  Juli 2025: 

Harga BBM Vivo:

Revvo 90: Rp12.730 per liter

Revvo 92: Rp12.810 per liter

Revvo 95: Rp13.300 per liter

Diesel Primus Plus: Rp13.800 per liter


Harga BBM BP:

BP Ultimate: Rp13.300 per liter

BP 92: Rp12.600 per liter

BP Ultimate Diesel: Rp13.800 per liter

 

