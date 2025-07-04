Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Turun Rp4.000, Segram Logam Mulia Dibanderol Rp1.907.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |09:06 WIB
Harga Emas Antam Turun Rp4.000, Segram Logam Mulia Dibanderol Rp1.907.000
Emas Antam turun Rp4.000 menjadi Rp1.907.000 per gram. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) turun lagi hari ini, Jumat (4/7/2025). Emas Antam turun Rp4.000 menjadi Rp1.907.000 per gram. 

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp4.000 ke Rp1.751.000.

Meski harga emas dan buyback menunjukkan perbedaan di laman depan website resmi Antam, update harga produk lainnya masih mengikuti perdagangan sebelumnya.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam, Jumat (4/7/2025): dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.005.500

Emas 1 gram: Rp1.907.000

Emas 2 gram: Rp3.762.000

Emas 3 gram: Rp5.618.000

Emas 5 gram: Rp9.330.000

Emas 10 gram: Rp18.605.000

 

