RI Kurangi Impor LPG dari Timur Tengah, Dialihkan ke AS

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memangkas impor LPG dari Timur Tengah untuk menambahkan volume impor LPG dari Amerika Serikat.

“Jadi impor LPG itu dari Timur Tengah sama Amerika Serikat. Nanti mungkin akan switch (alih) impor dari Timur Tengah itu menjadi impor dari Amerika Serikat,” ucap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

1. Data BPS

Berdasarkan data BPS, total impor LPG dengan kode HS 27111200 (propana cair) dari negara-negara kawasan Timur Tengah yang meliputi Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) pada tahun 2024 senilai USD714 juta, dengan volume sebesar 1,2 juta ton.

Sedangkan, dengan kode HS yang sama, impor LPG dari Amerika Serikat pada 2024 senilai USD1 miliar dengan volume sebesar 1,97 juta ton.