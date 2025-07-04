Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Kurangi Impor LPG dari Timur Tengah, Dialihkan ke AS 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 04 Juli 2025 |19:10 WIB
RI Kurangi Impor LPG dari Timur Tengah, Dialihkan ke AS 
Impor LPG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memangkas impor LPG dari Timur Tengah untuk menambahkan volume impor LPG dari Amerika Serikat.

“Jadi impor LPG itu dari Timur Tengah sama Amerika Serikat. Nanti mungkin akan switch (alih) impor dari Timur Tengah itu menjadi impor dari Amerika Serikat,” ucap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

1. Data BPS

Berdasarkan data BPS, total impor LPG dengan kode HS 27111200 (propana cair) dari negara-negara kawasan Timur Tengah yang meliputi Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) pada tahun 2024 senilai USD714 juta, dengan volume sebesar 1,2 juta ton.

Sedangkan, dengan kode HS yang sama, impor LPG dari Amerika Serikat pada 2024 senilai USD1 miliar dengan volume sebesar 1,97 juta ton.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187004/impor_ri-3tfO_large.jpeg
Impor RI Naik ke USD198,16 Miliar pada Januari-Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167962/impor_ri-oAcN_large.jpg
Diminta Evaluasi Kebijakan Impor, Ini Penjelasan Kemendag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/320/3159625/impor_ri_di_juni-76Kw_large.jpg
Impor Indonesia Tembus USD20,31 Miliar di Juni 2025, Naik 5,25 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158748/minyak-Z4Q7_large.jpg
RI Impor BBM hingga Crude Oil dari AS Sebesar Rp245 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157794/menko_airlangga-Wkz7_large.jpg
Menko Airlangga Buka Suara soal Kesepakatan Dagang RI-AS Data Pribadi Diserahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157772/menperin_soal_tarif_impor_as-SAcj_large.jpg
Industri RI Hadapi Tarif Impor AS 19 Persen, Menperin: Harus Sabar!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement