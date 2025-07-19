Bedah Buku Pendiri BNI, Fadli Zon: Margono Ajarkan Ekonomi adalah Medan Juang

Menbud Fadli Zon diwakilkan Staf Khusus Menteri M. Asrian Mirza saat acara bedah buku Margono Djojohadikusumo. (Foto: dok Kemenbud)

BANTEN - Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik M. Asrian Mirza menyampaikan sambutan dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat acara bedah buku Margono Djojohadikusumo: Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI 46 di Hotel Aston Serang, Jumat (18/7).

“Kemerdekaan ekonomi tidak datang begitu saja. Ia dibangun dengan keberanian, pengorbanan, dan keyakinan bahwa bangsa ini sanggup berdiri di atas kaki sendiri," ucap Asrian mewakili Menbud Fadli Zon.

Ia menekankan, Margono bukan hanya tokoh ekonomi, tapi simbol perlawanan rakyat terhadap dominasi asing. Ia berani mendirikan BNI pada 5 Juli 1946 saat Indonesia belum punya sistem keuangan sendiri. Dari Yogyakarta, BNI mencetak Oeang Republik Indonesia (ORI), menjadi tonggak kedaulatan ekonomi bangsa.

“Bagi generasi muda, ini pelajaran penting. Perjuangan tak hanya terjadi di medan perang, tapi juga di meja kebijakan ekonomi,” ucapnya.

Menbud Fadli Zon juga menyinggung masa kecil Margono yang penuh diskriminasi, namun justru memantik semangat kebangsaan. Margono menjadi pelopor koperasi dan kredit rakyat, dengan semangat ekonomi kerakyatan yang kemudian diwariskan kepada anaknya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo.