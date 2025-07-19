Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Bedah Buku Pendiri BNI, Fadli Zon: Margono Ajarkan Ekonomi adalah Medan Juang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |11:36 WIB
Bedah Buku Pendiri BNI, Fadli Zon: Margono Ajarkan Ekonomi adalah Medan Juang
Menbud Fadli Zon diwakilkan Staf Khusus Menteri M. Asrian Mirza saat acara bedah buku Margono Djojohadikusumo. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

BANTEN - Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik M. Asrian Mirza menyampaikan sambutan dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat acara bedah buku Margono Djojohadikusumo: Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI 46 di Hotel Aston Serang, Jumat (18/7).

“Kemerdekaan ekonomi tidak datang begitu saja. Ia dibangun dengan keberanian, pengorbanan, dan keyakinan bahwa bangsa ini sanggup berdiri di atas kaki sendiri," ucap Asrian mewakili Menbud Fadli Zon.

Ia menekankan, Margono bukan hanya tokoh ekonomi, tapi simbol perlawanan rakyat terhadap dominasi asing. Ia berani mendirikan BNI pada 5 Juli 1946 saat Indonesia belum punya sistem keuangan sendiri. Dari Yogyakarta, BNI mencetak Oeang Republik Indonesia (ORI), menjadi tonggak kedaulatan ekonomi bangsa.

“Bagi generasi muda, ini pelajaran penting. Perjuangan tak hanya terjadi di medan perang, tapi juga di meja kebijakan ekonomi,” ucapnya.

Menbud Fadli Zon juga menyinggung masa kecil Margono yang penuh diskriminasi, namun justru memantik semangat kebangsaan. Margono menjadi pelopor koperasi dan kredit rakyat, dengan semangat ekonomi kerakyatan yang kemudian diwariskan kepada anaknya, Prof. Sumitro Djojohadikusumo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3177892//ilustrasi_berkendara_di_jakarta-DfBL_large.jpeg
Menggembirakan, Warga Jakarta Kini Lebih Mudah Dapat Keringanan Pajak Kendaraan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/482/3177853//counterpain_medicated_plaster_taisho-DBps_large.jpg
Counterpain Medicated Plaster, Varian Koyo yang Ditunggu-tunggu Resmi Meluncur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/25/3177819//menteri_kebudayaan_fadli_zon-71ud_large.jpeg
Resmikan Museum Situs Gua Harimau, Menbud Lestarikan Koleksi Arkeologi Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/11/3177765//umkm_binaan_bri_findmeera-bH0S_large.jpeg
UMKM Binaan BRI Findmeera Buktikan Perempuan Bisa Berdaya dari Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/11/3177729//dki_jakarta-X7BQ_large.jpg
BPHTB Jadi Lebih Ringan, Pemprov DKI Jakarta Terbitkan Kepgub 840 Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/298/3177681//promo_shopeefood_deals_tasya_farasya_idealis_mendrofa-wnJO_large.jpg
Tips Makan Enak Yoshinoya Cuma Rp100 Pakai ShopeeFood Deals, Ini Caranya!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement