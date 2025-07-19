Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Link Resmi BSU 2025 Rp600.000 Tahap 5 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |11:42 WIB
Ini Link Resmi BSU 2025 Rp600.000 Tahap 5 
BSU Cair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah telah melakukan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 kini memasuki tahap kelima. Bantuan tunai senilai Rp600.000 ini terus disalurkan kepada para pekerja melalui sejumlah saluran resmi, yaitu bank-bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta PT Pos Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa sebanyak 13.189.660 pekerja telah menerima BSU dari target keseluruhan yang mencapai 17,3 juta penerima. Proses pencairan BSU tahap 5 ini masih akan berlanjut hingga akhir Juli 2025.

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa BSU diberikan untuk periode dua bulan Juni dan Juli 2025 dan dibayarkan sekaligus dalam satu kali pencairan sebesar Rp600.000.

“BSU ini bukan sekadar bantuan tunai, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja dan menggerakkan roda ekonomi. Kami ingin memastikan bahwa para pekerja tetap memiliki daya beli agar konsumsi rumah tangga tetap tumbuh,” ujar Putri dikutip Sabtu (19/7/2025).

Untuk mengecek apakah Anda sudah termasuk penerima BSU 2025 tahap 5, masyarakat bisa langsung mengakses situs resmi: bsu.kemnaker.go.id. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177512/bsu_2025-wRte_large.jpg
6 Fakta Terbaru BSU Tahap 2 Bakal Cair 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174506/bsu_2025-C1PM_large.jpg
Apakah Karyawan Kena PHK Masih Berhak Dapat BSU Rp600.000 di Oktober 2025? Berikut Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172763/blt_di_september-tn3k_large.jpg
Berikut Cek Bansos PKH dan BPNT Cair Rp600.000 di September 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172473/blt_di_september-0yOS_large.png
Cair Lagi Rp600.000, Cek Bansos PKH dan BPNT di September 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172482/bsu_di_september-1Mbr_large.jpg
Apakah Nama Kamu Termasuk Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan September 2025? Cek di Sini Link dan Caranya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3172024/bsu_di_september-4BXT_large.jpg
Tanggal Berapa BSU BPJS Ketenagakerjaan September 2025 Cair?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement