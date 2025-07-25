Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyaluran Gas Bumi ke Tambang Emas Halmahera, Ini Keuntungannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |21:31 WIB
Penyaluran Gas Bumi ke Tambang Emas Halmahera, Ini Keuntungannya
Penyaluran Gas Bumi ke Tambang Emas Halmahera, Ini Keuntungannya (Foto: PGN)
JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tengah menjajaki potensi kerja sama penyaluran gas bumi ke industri pertambangan emas bersama PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Kedua perusahaan saat ini sedang menyusun studi bersama mengenai pemanfaatan gas bumi di Tambang Gosowong, Halmahera Utara, Maluku Utara.

Studi bersama tersebut mencakup evaluasi teknis dan komersial mengenai kesiapan infrastruktur dan supply gas. Langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja sama jual beli gas bumi dengan skema dan rincian yang akan dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). Selain itu, potensi kerja sama lainnya juga akan terus dieksplorasi untuk memberikan manfaat maksimal bagi kedua belah pihak.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari, menjelaskan bahwa PGN berkomitmen menyediakan pasokan gas bumi yang paling optimal agar memberikan manfaat efisiensi bagi NHM. 

"Dalam kerja sama ini, inisiatif PGN dalam penyediaan gas bumi akan diperhitungkan secara menyeluruh agar menghasilkan efisiensi operasional yang optimal bagi NHM. Hal ini sejalan dengan langkah PGN yang tengah mengembangkan market di wilayah Indonesia Tengah – Timur,” ungkap Rosa di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Pasokan gas bumi yang tersedia dan dimanfaatkan oleh NHM berpotensi memicu pasar di sekitarnya untuk turut memakai gas bumi, sekaligus membuka potensi permintaan tambahan bagi produksi gas dari sisi pemasok. Pasar gas bumi yang terbentuk ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar dengan akses energi yang lebih terjangkau.

 

