Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Penyaluran KPR Subsidi Didominasi FLPP, BRI Tingkatkan Akses Hunian Terjangkau dalam Program 3 Juta Rumah

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |11:20 WIB
Penyaluran KPR Subsidi Didominasi FLPP, BRI Tingkatkan Akses Hunian Terjangkau dalam Program 3 Juta Rumah
Rumah Subsidi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan pencapaian positif dalam memberikan kontribusinya pada Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi skema dengan kontribusi terbesar, yakni mencapai 97% dari total penyaluran KPR Bersubsidi BRI hingga pertengahan 2025.

Program FLPP sendiri dirancang oleh pemerintah sebagai skema pembiayaan dengan dana murah yang disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur yaitu BP Tapera. Di mana, hal ini bertujuan untuk mengatasi tantangan backlog perumahan nasional yang masih tinggi. 

Dalam implementasinya, FLPP menyasar masyarakat berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan dengan mengikuti ketentuan zona wilayah dan status perkawinan. 

Skema ini juga memberikan akses terhadap kepemilikan rumah pertama melalui ketentuan pembiayaan yang lebih ringan, seperti suku bunga tetap maksimal 5% dan tenor kredit hingga 20 tahun.

Adapun, sebagai salah satu mitra penyalur FLPP, BRI tercatat telah menjangkau 97.878 penerima manfaat di seluruh Indonesia per Juni 2025, naik 18% dari tahun sebelumnya. Nilai outstanding yang ada pun mencapai Rp13,35 triliun, tumbuh 19,51% YoY.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178814/bri-FvZ6_large.jpg
BRI Peduli Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah di Bank Sampah Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3170992/dirut_bri_hery_gunadi-muNf_large.jpg
BRI Apresiasi Kepercayaan Pemerintah dalam Penempatan Dana Rp55 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170487/bbri-Lvwf_large.jpg
BRI Creator Fest 2025: Wadah Kreativitas untuk Indonesia Maju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168706/bri-zQKl_large.jpg
Investasi SR023T3 dan SR023T5 Dapatkan Kupon hingga 5,95% per Tahun Lewat BRImo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166932/bri-iCJt_large.jpg
BRI Tunjuk Dhanny Sebagai Corporate Secretary Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164487/bri-01r7_large.jpg
Strategi BRI Jaga Kualitas Kredit Lewat Manajemen Risiko
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement