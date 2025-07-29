Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Kwik Kian Gie, Mantan Menko Ekonomi Era Gus Dur Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |05:31 WIB
Profil Kwik Kian Gie, Mantan Menko Ekonomi Era Gus Dur Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun
Profil Kwik Kian Gie, Mantan Menko Ekonomi Era Gus Dur Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun (Foto: Okezone)
JAKARTA - Profil Kwik Kian Gie, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri yang meninggal dunia di usia 90 tahun. Kwik Kian Gie meninggal dunia pada Senin malam, 28 Juli 2025 sekira pukul 22.00 WIB.

Kabar wafatnya mantan Menko Ekonomi era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berusia 90 tahun ini dikabarkan oleh Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

"Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran. Yang berdiri tegak di tengah badai, demi kepentingan rakyat dan negeri," tulis Sandiaga Uno dalam ucapan belasungkawa di media sosialnya, Senin (28/7/2025).

Profil Kwik Kian Gie

Melansir laman Kemenko Perekonomian, Kwik Kian Gie lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935. Dia adalah seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa. Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004).

Kwik merupakan fungsionaris PDI-Perjuangan. Selain itu, sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, dia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.

Riwayat Pekerjaan:
- Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri 
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas 

Riwayat Pendidikan:
- Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 

 

