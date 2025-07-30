Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, Prabowo: Indonesia Kehilangan Putra Terbaik

Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, Prabowo: Indonesia Kehilangan Putra Terbaik (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendatangi Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat untuk memberikan penghormatan terakhir atas meninggalnya ekonom senior Kwik Kian Gie. Menurutnya, Indonesia kehilangan putra terbaik bangsa.

“Saya datang untuk menghormati, berbelasungkawa terhadap tokoh bangsa yang sangat berjasa. Kita, Indonesia kehilangan putra terbaik,” kata Prabowo kepada wartawan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Rabu (30/7/2025).

Prabowo mengatakan, Kwik Kian Gie memiliki pemikiran-pemikiran terhadap ekonomi yang luar biasa, salah satunya tentang ekonomi Pancasila.

“Pemikiran-pemikiran Beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi Pasal 33, beliau tokoh sangat luar biasa," kata Prabowo.

Sebelumnya, Prabowo tiba di rumah duka pukul 13.34 WIB dengan mengenakan pakaian safari. Didampingi Kepala Sekretaris Pribadi Prabowo, Rizky Irmansyah, kedatangan Prabowo langsung disambut oleh keluarga Kwik Kian Gie.