RI-Brasil Sepakati 8 Kerja Sama di Sektor Energi hingga Sains-Teknologi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyepakati 8 poin kerja sama setelah melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Prabowo menyebut kerjasama itu meliputi berbagai sektor, mulai dari bidang energi hingga sains dan teknologi. Dia menjelaskan lewat kerja sama itu diharapkan dapat meningkatkan perdagangan antara kedua negara.

Sementara itu, kata Prabowo, Indonesia juga akan belajar dari Brasil untuk meningkatkan hasil pertanian seperti yang telah berhasil dilakukan di sana.

"Kita telah melaksanakan pertemuan yang intensif dan produktif. Kita kedua negara adalah dua kekuatan ekonomi baru yang sedang meningkat terus-menerus," ujarnya.

"Di bidang perdagangan tentu saja kita harus tingkatkan perdagangan antara negara. Di bidang teknologi kita saling akan belajar. Di bidang pertanian mereka sangat maju. Kita juga ingin berhubungan dengan baik di bidang itu," imbuhnya.

Prabowo menyebut dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan hingga lebih dari USD5 Miliar bagi kedua belah pihak.

"Berarti ini yang kita bicarakan hari ini adalah hampir 20 persen. 20-25 persen dari total investasi langsung ke Indonesia," pungkasnya.