HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 26 Oktober 2025 |09:23 WIB
4 Fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berambisi untukmewujudkan mobil buatan Indonesia yang sepenuhnya diproduksi di dalam negeri dalam waktu tiga tahun ke depan. Kendaraan tersebut akan digunakan oleh pejabat negara hingga pasukan militer.

“Saudara-saudara, belum merupakan prestasi, tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya.

Berikut fakta-fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi  yang dirangkum Okezone, Minggu (26/10/2025). 

1. Sudah Siapkan Anggaran

Prabowo menjelaskan, pendanaan proyek sudah disiapkan, lahan pabrik telah tersedia, dan tim teknis kini tengah bekerja. 

Salah satu hasil awal dari inisiatif tersebut adalah “jeep” buatan Indonesia yang kini mulai digunakan oleh sejumlah pejabat dan perwira militer.

“Saya sudah alokasikan dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Tim sedang bekerja sekarang. Kita sudah menghasilkan jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga, kita tidak pakai jeep buatan negara lain. Kita pakai jeep buatan Indonesia sendiri,” ujarnya.

 

