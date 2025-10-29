Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Purbaya hingga Airlangga Bahas Kondisi Ekonomi Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |20:56 WIB
Prabowo Panggil Purbaya hingga Airlangga Bahas Kondisi Ekonomi Indonesia
Prabowo Panggil Purbaya hingga Airlangga Bahas Kondisi Ekonomi Indonesia (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/10/2025). Ratas itu membahas perkembangan ekonomi nasional dan evaluasi program unggulan pemerintah.

Sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Airlangga pun melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa kondisi perekonomian nasional tetap solid di tengah dinamika global. Sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif dan menjadi bukti bahwa daya tahan ekonomi Indonesia masih kuat. 

“Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100 (sampai) 115. Ritel juga baik 5,8 (persen), PMI (Purchasing Managers Index) 50,4,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai ratas.

Airlangga menjelaskan bahwa tren positif juga terlihat pada sektor investasi dan konsumsi masyarakat. Airlangga menjelaskan bahwa realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, sementara Mandiri Spending Index naik hingga 297 menjelang akhir tahun, sejalan dengan kinerja perbankan yang juga meningkat. 

Dari sisi produksi, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah mencatat adanya peningkatan pada utilisasi kapasitas industri yang menandakan kegiatan ekonomi terus bergerak. Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun. “Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat,” ujar Airlangga.

Dalam ratas tersebut, Airlangga mengatakan bahwa dibahas juga kelanjutan berbagai program unggulan lintas sektor yang akan diterapkan pada tahun 2026. Regulasi pendukung telah disiapkan untuk memastikan kesinambungan program prioritas nasional. 

“Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPH final untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sampai 2027. Kemudian PPH 21 (Pajak Penghasilan-21) untuk pariwisata dan padat karya. Kemudian PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk sektor perumahan dan juga penerima diskon Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian),” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/470/3179896/presiden_prabowo-HTuR_large.jpg
Prabowo Beri Bantuan Renovasi 400 Ribu Rumah Jadi Layak Huni di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179299/presiden_prabowo-gw3x_large.jpg
4 Fakta Mobil Impian Prabowo Siap Jadi Proyek Strategis dan Mengaspal 3 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178802/presiden_prabowo_bertemu_presiden_brasil-fMBt_large.jpg
RI-Brasil Sepakati 8 Kerja Sama di Sektor Energi hingga Sains-Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178750/presiden_prabowo_bertemu_presiden_brasil-yHo7_large.jpg
Bertemu Prabowo, Presiden Brasil Ingin Jalin Perjanjian Dagang Baru dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178607/presiden_prabowo-RFxZ_large.jpg
Prabowo Siapkan Rp8 Triliun untuk Pelatihan 500 Ribu Tenaga Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178582/menko_airlangga-U9uS_large.JPG
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Program Strategis, Berikut Tugasnya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement