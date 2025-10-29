Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Bakal Bahas Khusus Utang Whoosh

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |20:04 WIB
Prabowo Bakal Bahas Khusus Utang Whoosh
Prabowo Bakal Bahas Khusus Utang Whoosh (Foto: Prabowo)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bakal membahas khusus mengenai utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Itu nanti dibahas khusus," kata Airlangga kepada awak media usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Airlangga kembali memastikan bahwa masalah Whoosh akan dibahas secara khusus dengan Presiden Prabowo.

"Ada pembahasan khusus (dengan Presiden Prabowo)," tegasnya.

Sebagai informasi, investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai sekitar USD7,27 miliar atau setara Rp 120,38 triliun, dengan sekitar 75% pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) berbunga 2% per tahun.

Bahkan, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada kendala signifikan dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Indonesia-China Whoosh. 

Apalagi, kasus ini tengah menjadi sorotan publik ini disebut berjalan progresif dan positif sejak awal 2025.

“Sejauh ini tidak ada kendala. Penyelidikan masih terus berprogres. Kami minta diberikan ruang dan waktu agar proses penegakan hukum ini bisa berjalan firm untuk menemukan informasi dan keterangan yang dibutuhkan tim,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

 

Halaman:
1 2
