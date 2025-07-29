Kwik Kian Gie Meninggal Dunia, Ekonom Senior yang Tak Ingin RI Bergantung IMF dan Utang

JAKARTA - Ekonom senior Kwik Kian Gie meninggal dunia di usia 90 tahun. Sosok Kwik Kian Gie dikenal sebagai ekonom intelektual yang memiliki pemikiran soal kemandirian perekonomian Indonesia, salah satunya jangan bergantung dengan IMF dan utang.

Pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada 1999-2000 di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Kwik Kian Gie meninggalkan legasi untuk ekonomi Indonesia.

"Kita kehilangan tokoh dan ekonom hebat, yang peranannya besar untuk koreksi dan check and balances bagi kebijakan ekonomi," kata Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Menurut Didik, sosok Kwik Kian Gie sangat vokal dan berpengaruh sebagai ekonom intelektual tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an masih sedikit kelompok terpelajar tapi Kwik sudah menyelesaikan pendidikannya di universitas ternama di dunia, yaitu Nederlandse Economische Hogeschool di Rotterdam (sekarang Erasmus University).

"Karena itu, pemikirannya dan terutama kritik tentang di media massa sangat di dengar dan berpengaruh," katanya.

Menurut Didik, pada tahun 1990-an semakin banyak golongan terpelajar dalam bidang ekonomi dan politik. Tetapi mereka semua berkumpul di pemerintahan orde baru. Tetapi tidak bagi Kwik Kan Gie, dia tetap berada di luar menjalankan peran check and balances secara tidak formal untujk mengkritisi kebijakan-kebijakan ekonomi.

"Lalu muncul Kelompok Ekonomi 30 yang rajin memberikan pemikiran dan kritik di media massa, seperti Kwik Kian Gie sendiri, Sjahrir, Rizal Ramli, Dorodjatun, Hendra Esmara, Nuriman Hasibuan, Rijanto, Didik Rachbini dan banyak lagi (sebagian besar sudah wafat)," katanya.

Didik menambahkan. sebelum reformasi pertengahan tahun 1990-an sudah banyak ekonomi memberikan saran-saran dengan bukti akademik (evidence based) dan teoritis. Tetapi ekonomi orde baru sangat dominan dan saran-saran kebijakan relatif tidak mempan. Kebijakan ekonomi orde baru di bawah kelompok yang disebut Mafia Berkeley dipuji-puji sampai akhirnya tahun 1997 ambruk.