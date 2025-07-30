Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berikut Cara Buka Rekening Bank yang Diblokir PPATK

Rahma Anhar , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |06:11 WIB
Berikut Cara Buka Rekening Bank yang Diblokir PPATK
Rekening Bank (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nasabah tidak perlu khawatir apabila rekening bank diblokir Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK akan memblokir rekening bank yang tidak ada aktivitas alias nganggur selama 3 bulan hingga 12 bulan.

Pasalnya PPATK menemukan banyak rekening dormant yang disalahgunakan, seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang.

Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010.

Cara Nasabah Ajukan Keberatan jika Rekening Diblokir

1. Bagi nasabah rekeningnya diblokir PPATK, segera ajukan keberatan dengan dengan mengisi formulir di tautan bit.ly/FormHensem.

2. Setelah mengisi formulir keberatan, nasabah diminta menunggu proses review dan pendalaman dari pihak PPATK dan bank.

 

