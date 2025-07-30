Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani: Bank Himbara Salurkan Kredit untuk Koperasi Merah Putih

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |14:15 WIB
JAKARTA - Pemerintah menunjukkan empat bank Himbara yakni BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk menyalurkan kredit murah kepada 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang baru saja diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli lalu.

Langkah ini menandai peran strategis bank BUMN sebagai tulang punggung pembiayaan ekonomi kerakyatan. Melalui skema ini, koperasi bisa mengakses pinjaman dengan bunga rendah hanya 6 persen, lebih terjangkau dibandingkan bunga pasar umum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan empat bank tersebut akan menyalurkan pinjaman dengan prinsip kehati-hatian, namun tetap mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah melalui skema penjaminan risiko dalam PMK No. 49/2025. 

Aturan ini memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak akan menjadi beban tambahan dalam neraca risiko perbankan.

“Dukungan ini menegaskan peran APBN sebagai shock absorber dan alat countercyclical, terutama di tengah ketidakpastian global. Himbara menjadi ujung tombak dalam mendorong roda perekonomian desa melalui pembiayaan koperasi,” ujar Sri Mulyani dalam laman resmi Instagram, Rabu (30/7/2025). 

 

