HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Periksa Tulisan Tangan di Buku Menkeu, Sri Mulyani: Lebih Rapi Dibandingkan Gus Ipul

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |11:03 WIB
Prabowo Periksa Tulisan Tangan di Buku Menkeu, Sri Mulyani: Lebih Rapi Dibandingkan Gus Ipul
Presiden Prabowo Periksa Buku Menkeu Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memeriksa tulisan tangan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada rapat membahas kemajuan program Sekolah Rakyat Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam.

Rapat tersebut dihadiri beberapa Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Kuangan Sri Mulyani, Mendikdasmen Abdul Muti dan Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

“Tadi malam Presiden Prabowo memeriksa tulisan tangan saya (untung rapi dan baik) di buku catatan Menkeu. Paling tidak lebih rapi dibandingkan coretan tulisan Gus Ipul di Blok Note,” Sri Mulyani dikutip dari Instagram resminya (30/7/2025).

“Presiden Prabowo menyampaikan perhatian dan keprihatinan terhadap anak-anak dari keluarga tidak mampu yang sering terpaksa menulis dengan huruf kecil-kecil agar menghemat buku tulis,” tambahnya.

Dia juga menjelaskan bahwa pada rapat tersebut pembahasan kemudian melebar menjadi ketrampilan menulis anak-anak jaman now (sekarang) yang lebih kenal gadget dengan generasi baby boomers sepertinya apalagi dibanding generasi masa pendidikan Belanda.

 

Halaman:
1 2
