Rekening yang Dibekukan PPATK Diaktifkan Lagi, Nasabah Diminta Rutin Transaksi

JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) mengaktifkan kembali seluruh rekening dormant yang sempat diblokir sementara oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bank Danamon menempuh langkah proaktif dalam menanggapi kebijakan PPATK ini.

Compliance Director Bank Danamon, Rita Mirasari, menjelaskan, meskipun nasabah memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada PPATK sesuai regulasi, Bank Danamon mengambil inisiatif lebih jauh.

Bank melakukan review terhadap profil nasabah dan mengajukan permohonan langsung kepada PPATK untuk membuka penghentian sementara rekening dormant tersebut.

"Bank itu, memang nasabah itu bisa mengajukan keberatan ya ke PPATK sesuai dengan regulasi PPATK. Tetapi, Bank Danamon itu melakukan review terhadap profil nasabah-nasabah dan kami juga mengajukan permohonan kepada PPATK untuk membuka penghentian sementara dorman tersebut. Sehingga bisa sampai kami sampaikan saat ini seluruh rekening tersebut sudah tidak ada dalam kondisi henti sementara dari yang under PPATK," ungkap Rita dalam konferensi pers Bank Danamon, Rabu (30/7/2025).

Rita juga menambahkan, Bank Danamon secara konsisten mengimbau nasabahnya untuk selalu aktif melakukan pengkinian data dan bertransaksi demi menghindari status rekening dormant.

"Kami juga selalu mengimbau nasabah Danamon untuk selalu aktif melakukan pengkinian data serta aktif bertransaksi untuk menghindari rekening menjadi dorman," ujarnya.

"Kemudian kami juga selalu memberikan edukasi kepada nasabah apabila rekening nasabah itu menjadi statusnya dorman. Untuk itu kami mengimbau nasabah untuk segera mengaktifkan dengan menghubungi Hello Danamon, kemudian mengakses D-Bank Pro 2, atau mendatangi cabang Danamon terdekat," jelas Rita.

Rita menegaskan komitmen Bank Danamon untuk terus menyediakan layanan inovatif dan komprehensif guna memenuhi kebutuhan nasabah, terutama melalui layanan digital D-Bank Pro 2. Dengan demikian, diharapkan jumlah rekening dormant di Danamon dapat diminimalisasi.

"Kami, Danamon, terus mengupayakan untuk menyediakan layanan inovatif dan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Terutama melalui layanan digital D-Bank Pro 2 kami. Sehingga, dengan demikian, rekening dorman itu bisa diminimalisasi di kami," tutup Rita.

Bank Danamon Cetak Laba Bersih Rp1,6 Triliun

Bank Danamon berhasil mencatatkan laba bersih konsolidasian sebesar Rp1,6 triliun pada Semester I-2025, atau tumbuh 12% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian ini didukung oleh laba operasional yang mencapai Rp9,4 triliun.

Pertumbuhan laba ini bersamaan dengan pertumbuhan pada pemberian pinjaman dan penghimpunan dana, serta kualitas aset yang tetap terjaga dengan baik.

“Pertumbuhan laba bersih Danamon terutama didukung perbaikan pada biaya kredit atau cost of credit sebesar 16% year on year (yoy)," kata Chief Financial Officer Bank Danamon, Theresia Andriana Widjaja.

Direktur Utama Danamon, Daisuke Ejima, menjelaskan bahwa dalam enam bulan pertama tahun 2025, Danamon telah mampu melanjutkan momentum pertumbuhan pada penyaluran pinjaman dan penghimpunan dana, yang berjalan seiring dengan capaian profitabilitas yang baik dan kualitas aset yang terjaga.

"Capaian ini merupakan hasil dari komitmen Danamon untuk menjalankan bisnis dengan tata kelola yang baik dan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, sebagai landasan dari strategi Tumbuh Bersama sebagai Satu Grup Finansial," kata Daisuke.

Menurut Daisuke, Danamon akan terus berupaya memenangkan kepercayaan nasabah dengan menjadi penyedia solusi finansial terbaik bersama dengan MUFG sebagai perusahaan induk, anggota grup perusahaan, dan para mitra strategis.

"Kami mengapresiasi kepercayaan serta dukungan dari nasabah, mitra, pemegang saham, regulator, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan," ujar Daisuke.