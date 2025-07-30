Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

RI Bangun Kampung Haji di Arab Saudi, Desain Mulai Diajukan Oktober 2025

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |19:32 WIB
RI Bangun Kampung Haji di Arab Saudi, Desain Mulai Diajukan Oktober 2025
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani menjelaskan soal rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Indonesia tengah memproses pembelian lahan untuk pembangunan Kampung Haji di Mekah, Arab Saudi. Rencana ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut Arab Saudi sedang mengubah aturan agar lahan tersebut dapat dimiliki oleh pihak asing.

“Ya, kami sedang memproses pembeliannya terlebih dahulu. Mereka akan memproses perubahan Undang-Undangnya. Saya diberi tahu bahwa Undang-Undang yang mulai diubah itu akan berlaku efektif pada bulan Januari," kata Rosan, Rabu (30/7/2025).

Rosan menjelaskan, tanah yang akan dijadikan lokasi Kampung Haji nantinya akan berstatus hak milik (freehold). Kepemilikan tanah oleh pihak asing di Arab Saudi ini akan menjadi yang pertama kalinya.

"Jadi, status tanahnya adalah freehold, hak milik. Ini pertama kalinya aturan tersebut diubah. Saya dikontak langsung oleh pemerintah Arab Saudi, dan proses perubahan Undang-Undang ini sedang berjalan," ujarnya.

Selain itu, Rosan juga menyampaikan bahwa Indonesia diminta untuk mengajukan rencana dari sisi infrastruktur dan desain. Pengajuan ini akan dimulai pada Oktober mendatang.

 

