Ini Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 2025

JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 tahun 2025.

Saat ini penyaluran bansos PKH dan BPNT memasuki tahap 3 yang dicairkan untuk periode Juli hingga September 2025. Penerima BPNT akan memperoleh Rp200.000 per bulan. Dalam satu tahap pencairan (tiga bulan), totalnya Rp600.000.

Bantuan dikirim ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk belanja di e-Warong. Khusus Juni dan Juli 2025, ada tambahan penebalan bansos sebesar Rp400.000 yang juga akan ditransfer ke rekening KKS.

Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT 2025

Pencairan dilakukan per tahap setiap tiga bulan. Untuk tahun 2025, jadwalnya sebagai berikut:

Tahap 1: Januari–Maret

Tahap 2: April–Juni

Tahap 3: Juli–September

Tahap 4: Oktober–Desember

Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT 2025

Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT tahap 3 2025, kini bisa melakukan pengecekan secara online melalui link cekbansos.kemensos.go.id maupun aplikasi Cek Bansos Kemensos.