Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil: Saya Jujur 5.700 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |10:02 WIB
Bahlil: Saya Jujur 5.700 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik
Bahlil: Saya Jujur 5.700 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. Jika dihitung berdasarkan titik lokasi, jumlahnya mencapai sekitar 10.068 titik di seluruh Indonesia.

"Harus saya jujur mengatakan bahwa masih ada 5.700 desa yang belum ada listriknya. Ada 4.400 dusun yang belum terhadap listrik. Ada sekitar penambahan 68 titik jadi totalnya kurang lebih sekitar 10.068 titik kalau dijadikan sebagai titik. Ini belum ada listriknya," kata Bahlil dalam acara Energi Mineral Festival 2025, Rabu (30/7/2025).

Bahlil menyoroti kondisi nyata di lapangan saat melakukan kunjungan kerja ke Papua dan Sulawesi, di mana masih banyak masyarakat yang menggunakan lampu pelita sebagai sumber pencahayaan.

"Terakhir kemarin saya di Papua saya ngecek langsung, kemudian saya tarik masuk di Sulawesi sedikit. Itu masih banyak rumah-rumah desa-desa yang memakai pelita seperti saya sekolah dulu di SD," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180490/tarif_listrik-43IW_large.jpg
Berikut Rincian Tarif Listrik Subsidi hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179426/listrik-gqIk_large.jpg
HLN ke-80, Warga Dapat Sambungan Listrik Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178699/listrik_pln-UQqT_large.jpeg
Rincian Tarif Listrik Subsidi per kWh Terbaru Periode Oktober hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/622/3178157/tarif_listrik-kaQZ_large.jpeg
Daftar Tarif Listrik Subsidi hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176950/purbaya-9JrI_large.jpg
Kucuran Rp200 Triliun Mulai Terasa, Purbaya Sebut Permintaan Listrik Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174495/token_listrik-1oR4_large.jpg
Apakah Tarif Token Listrik Jauh Lebih Boros Dibanding Meteran?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement