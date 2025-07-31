Bahlil: Saya Jujur 5.700 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. Jika dihitung berdasarkan titik lokasi, jumlahnya mencapai sekitar 10.068 titik di seluruh Indonesia.

"Harus saya jujur mengatakan bahwa masih ada 5.700 desa yang belum ada listriknya. Ada 4.400 dusun yang belum terhadap listrik. Ada sekitar penambahan 68 titik jadi totalnya kurang lebih sekitar 10.068 titik kalau dijadikan sebagai titik. Ini belum ada listriknya," kata Bahlil dalam acara Energi Mineral Festival 2025, Rabu (30/7/2025).

Bahlil menyoroti kondisi nyata di lapangan saat melakukan kunjungan kerja ke Papua dan Sulawesi, di mana masih banyak masyarakat yang menggunakan lampu pelita sebagai sumber pencahayaan.

"Terakhir kemarin saya di Papua saya ngecek langsung, kemudian saya tarik masuk di Sulawesi sedikit. Itu masih banyak rumah-rumah desa-desa yang memakai pelita seperti saya sekolah dulu di SD," ungkapnya.