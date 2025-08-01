Advertisement
HOT ISSUE

Hore! Tarif MRT, KRL, LRT Rp80 dan Diskon Belanja 80 Persen pada 17 Agustus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |11:42 WIB
Hore! Tarif MRT, KRL, LRT Rp80 dan Diskon Belanja 80 Persen pada 17 Agustus
MRT Jakarta Tarifnya hanya Rp80 pada 17 Agustus (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah menyiapkan hadiah spesial bagi masyarakat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Ongkos naik transportasi umum di wilayah Jakarta dan sekitarnya bakal dikenakan hanya Rp80 sekali jalan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro mengumumkan tarif ini berlaku untuk berbagai moda angkutan publik di Jakarta. Mulai dari KRL Commuter Line, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, hingga JakLingko akan menerapkan tarif seragam cuma Rp80.

“Pada tanggal 17 Agustus 2025, semua angkutan massal publik di Jakarta seperti JakLingko, MRT, LRT, KRL tarifnya hanya Rp80," kata Juri dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Tak hanya di sektor transportasi, pesta diskon juga akan hadir di sektor ritel. 

Pemerintah menggandeng pelaku usaha ritel modern dan pusat perbelanjaan untuk menggelar Diskon Belanja Nasional hingga 80%.

 

Halaman:
1 2
