HOME FINANCE HOT ISSUE

RI-Kanada Buka Peluang Kerja Sama Sektor Pertanian di Tengah Tantangan Global 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |18:46 WIB
RI-Kanada Buka Peluang Kerja Sama Sektor Pertanian di Tengah Tantangan Global 
Mentan Amran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pertemuan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dengan Menteri Pertanian dan Pangan Kanada, Heath MacDonald membuka peluang kerja sama bagi kedua negara.

Mentan Amran, menyatakan kemitraan strategis di sektor pertanian antara Indonesia dan Kanada terbuka sangat lebar meski di tengah tantangan global seperti ketidakpastian iklim, tekanan geopolitik, dan ancaman krisis pangan.

Dia pun menekan pentingnya kemitraan yang saling menguntungkan atau win-win untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan global. Salah satu yang utama adalah terkait ekspor kelapa sawit Indonesia ke Kanada.

"Kami mendorong agar ke depan, Indonesia menjadi eksportir utama CPO ke Kanada. Intinya kita memperkuat kerja sama dan saling menguntungkan,” tegas Mentan Amran dalam pertemuannya dengan MacDonald di Kantor Kementan dikutip, Sabtu (2/8/2025).

Selain sawit, peluang kerja sama juga terbuka lebar dalam pengembangan sektor peternakan, khususnya susu dan sapi hidup, transfer teknologi pertanian modern, dan ketahanan iklim.

 

Halaman:
1 2
