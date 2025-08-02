Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Kelebihan Sistem Pembayaran QRIS Dibanding Visa dan Mastercard 

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |19:51 WIB
Ini Kelebihan Sistem Pembayaran QRIS Dibanding Visa dan Mastercard 
QRIS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ini kelebihan sistem pembayaran QRIS dibanding Visa dan Mastercard. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini menjadi metode pembayaran yang populer di kalangan pelaku bisnis dan konsumen di Indonesia.

Tak hanya tersebar di Indonesia, QRIS hadir dan dapat digunakan di luar negeri karena adanya kerjasama antar Bank Indonesia dengan bank negara lain. 

Negara yang mendukung transaksi QRIS adalah Singapura, Thailand, dan Malaysia.
Selain di tiga negara tersebut, QRIS direncanakan akan hadir di Jepang dan Cina. 

Deputi Gubernur BI Filianingsih mengungkapkan bahwa uji coba sandbox telah berlangsung sejak 15 Mei 2025. 

Dia juga mengatakan, QRIS ditargetkan dapat hadir di India, Korea Selatan, dan Arab Saudia.

Adapun QRIS menyebabkan suatu kekhawatiran bagi pemerintah Amerika Serikat dimana Amerika Serikat berpotensi kehilangan pangsa dolar di ASEAN. 

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
