HOME FINANCE

Pegadaian dan ABADI Kolaborasi Perluas Akses Pembiayaan untuk Sektor Alih Daya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |16:44 WIB
Pegadaian dan ABADI Kolaborasi Perluas Akses Pembiayaan untuk Sektor Alih Daya
Pegadaian memperluas akses layanan keuangan produktif dengan menggandeng ABADI. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - Bank Emas Pegadaian atau PT Pegadaian kembali memperkuat komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan produktif dengan menggandeng Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI).

Kemitraan strategis ini diresmikan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta, pada Rabu (30/07).

Kolaborasi ini bertujuan untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya di sektor outsourcing atau alih daya, sekaligus mendorong kesejahteraan para pekerjanya.

Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Direktur Jaringan dan Operasional PT Pegadaian Eka Pebriansyah dan Direktur Utama ABADI Mira Sonia. Momen ini menandai babak baru dalam hubungan kelembagaan yang telah terjalin dan menjadi tonggak penting dalam upaya sinergi yang lebih erat.

Eka menjelaskan bahwa kemitraan ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan Pegadaian untuk menjadi perusahaan jasa keuangan yang inklusif dan adaptif. Melalui kolaborasi ini, Pegadaian berharap dapat menjangkau lebih banyak pelaku industri, terutama di sektor penyedia jasa tenaga kerja.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
