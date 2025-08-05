Advertisement
HOT ISSUE

Pertumbuhan Ekonomi RI 5,12 Persen Ditopang Belanja Masyarakat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |13:35 WIB
Pertumbuhan Ekonomi RI 5,12 Persen Ditopang Belanja Masyarakat
Komponen pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil positif. (Foto; Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2025 sebesar 5,12%. Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil positif, kecuali konsumsi pemerintah.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud menjelaskan, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu sebesar 54,25%. Pada kuartal II-2025, komponen ini tumbuh kuat sebesar 4,97%, yang mengindikasikan kuatnya permintaan domestik.

“Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 2,64% dari total pertumbuhan ekonomi di triwulan II yang mencapai 5,12%,” kata Edy dalam konferensi pers Rilis BPS, Selasa (5/8/2025).

Edy melanjutkan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini didorong oleh meningkatnya belanja kebutuhan primer dan mobilitas masyarakat.

Kebutuhan bahan makanan dan makanan jadi meningkat seiring dengan tingginya aktivitas pariwisata selama periode libur Hari Besar Keagamaan Nasional, seperti Idulfitri, Waisak, Kenaikan Isa Almasih, dan Iduladha, serta libur sekolah.

Meningkatnya mobilitas masyarakat juga mendorong kenaikan konsumsi untuk transportasi dan restoran.

Selain konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga memberikan kontribusi besar, yakni sebesar 27,83% terhadap PDB kuartal II-2025.

 

